Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu kuruldu

        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, haziran ayında Ankara'da federasyonu kurduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, haziran ayında Ankara'da federasyonu kurduklarını söyledi.

        Ezer, kentte bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, federasyonun haziran ayında Ankara'da kurulduğunu söyledi.

        Amaçlarının, Ankara ve Ardahan arasında köprü olmak olduğunu belirten Ezer, "Ankara'da bizlerin, yani Ardahanlıların lobi faaliyetlerini daha etkin hale getirmek istiyoruz. Kuruluş amacımız bu. Eksik kalan tüm faaliyetlerde tamamlayıcı unsur olmak istiyoruz. Bu nedenle kuruluşumuz gerçekleşti. Federasyonumuz birleştirici bir güç olacaktır. Burada herkes kendine yer bulacaktır. Tüm Ardahanlılara kapımız Ankara'da açık olacak." dedi.

        Bir yıl içinde Ankara ile Ardahan arasında belirgin çalışmalar yapacaklarını dile getiren Ezer, "İlk olarak AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu'yu ziyaret ettik. Gücümüze güç kaçmak için ziyaretler sürecek. En kısa sürede federasyonun yer teminini çözmek ve hemşehrilerimizi misafir etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Huzurevi sakinleri doğayla bağ kurarak hayata daha güçlü bağlanıyor
        Huzurevi sakinleri doğayla bağ kurarak hayata daha güçlü bağlanıyor
        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
        Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da kargo firmasında 60 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da kargo firmasında 60 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi yapıld...
        Ardahan'da otobüs kazalarına dikkati çekmek amacıyla trafik denetimi yapıld...
        Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı
        Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı