Ardahan'da bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve bu silahlara ait 29 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, kent merkezinde bir evde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine söz konusu adreste arama yaptı.

Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

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