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        Ardahan'da bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:59
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        Ardahan'da bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Ardahan'da bir evde ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, kent merkezinde bir evde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine söz konusu adreste arama yaptı.

        Aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve bu silahlara ait 29 fişek ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, ev sahibini gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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