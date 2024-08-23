Ardahan'da kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi

İhbar üzerine kentteki bir kargo firmasına giden ekipler, bidonlara doldurulmuş 20 litre etil alkol ile 4 alkol yapım kiti ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firmaları üzerinden kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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