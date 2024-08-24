Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Hanak ilçesinde doluya dönüştü.

        İlçenin Çiçeklidağ, Karakale, Çat, Aşağı ve Yukarı Aydere köylerinde bazı bölgeler dolu nedeniyle beyaza büründü.

        Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, dolunun aniden bastırdığını belirterek, "Dolu yağışına köy yolları çalışmalarından dönerken Çiçeklidağ köyü yolunda yakalandık. Kısa sürede etraf beyaza büründü. Yağış şiddetliydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Ardahan'da bir evde 3 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu kuruldu
        Ankara Serhat Ardahan Federasyonu kuruldu
        Huzurevi sakinleri doğayla bağ kurarak hayata daha güçlü bağlanıyor
        Huzurevi sakinleri doğayla bağ kurarak hayata daha güçlü bağlanıyor
        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
        Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
        Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi
        Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi