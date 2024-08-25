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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli

        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasının final yarışları, şiddetli yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:49
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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli
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        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasının final yarışları, şiddetli yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

        Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı.

        Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

        Yetkililer, yarış sırasında yağmurun şiddetini artırması üzerine sahanın yarışlara uygun olmadığını gerekçe göstererek final yarışmalarını yarına erteledi.

        Yarışları izlemeye Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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