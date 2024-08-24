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        Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu

        Ardahan'da sağanak, dolu ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:36
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        Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu
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        Ardahan'da sağanak, dolu ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, Hanak ilçesinde doluya dönüştü.

        İlçenin Börk köyü dolu nedeniyle beyaza büründü. Yol ve araçların üstü dolu ile kaplandı.

        Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, ilçede 2 gündür sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, yoğun dolu nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğunu söyledi.

        Ardahan Yaylası'nda ise aniden soğuyan hava nedeniyle oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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