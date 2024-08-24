Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu

Hanak İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Turgay Çelik, AA muhabirine, ilçede 2 gündür sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, yoğun dolu nedeniyle bazı köy yollarında hasar oluştuğunu söyledi.

İlçenin Börk köyü dolu nedeniyle beyaza büründü. Yol ve araçların üstü dolu ile kaplandı.

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