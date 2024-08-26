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        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:41
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        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ö'nün yakalanması için çalışma yapıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu adresi tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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