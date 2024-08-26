Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ö'nün yakalanması için çalışma yapıldı.

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