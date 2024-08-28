Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Al köyünde Tuncer Çelik'in (54) kullandığı traktör, Yayla Yolu mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Çelik, yaşamını yitirdi.
Yaralanan İnayet Çelik, ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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