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        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:37
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        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Al köyünde Tuncer Çelik'in (54) kullandığı traktör, Yayla Yolu mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü Çelik, yaşamını yitirdi.

        Yaralanan İnayet Çelik, ilçedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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