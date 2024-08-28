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        Ardahan'da bitkin bulunan batağan yavrusu tedaviye alındı

        Ardahan'da jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin bulunan batağan yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:59
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        Ardahan'da bitkin bulunan batağan yavrusu tedaviye alındı
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        Ardahan'da jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin bulunan batağan yavrusu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Güzelyurt köyü mevkisindeki yol kenarında bitkin batağan yavrusu buldu.

        Ekipler, yavru kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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