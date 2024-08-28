Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da bu yılın 7 aylık döneminde aranan 886 kişi yakalandı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bu yılın 7 aylık döneminde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 886 kişinin yakalandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da bu yılın 7 aylık döneminde aranan 886 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bu yılın 7 aylık döneminde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 886 kişinin yakalandığını söyledi.

        Çiçek, valilik toplantı salonunda gazetecilere, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

        Ardahan'da haklarında arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çaba gösteren güvenlik güçlerine teşekkür eden Çiçek, "İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde 463 şahıs yakalanmışken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 91'lik artışla yakalanan şahıs sayısı 886'ya çıkmıştır." dedi.

        Denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 327 bin 135 şahıs sorgulandı. 2024 yılının 7 aylık döneminde ise 555 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Denetim ve sorgu sayılarındaki artış, suçluların ve aranan şahısların yakalanmasındaki başarıyı beraberinde getirmiştir. Bu şunu gösteriyor, amacımız vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak. Bu manada emek veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuğu öldü, biri ağır yaralandı
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        28 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun: MASAK raporuyla ortaya çıktı
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Telegram'ın kurucusu Durov hakim karşısına çıkacak
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        Ölüme yol açan ehliyetsiz sürücüye yakalama kararı!
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        "Enflasyonun kontrol edilmesi en zor olan kısmına odaklanacağız"
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da bitkin bulunan batağan yavrusu tedaviye alındı
        Ardahan'da bitkin bulunan batağan yavrusu tedaviye alındı
        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Ardahan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası tamamlandı
        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası tamamlandı
        Sağanak etkili oldu, rahvan at şampiyonasının final koşusu ertelendi
        Sağanak etkili oldu, rahvan at şampiyonasının final koşusu ertelendi
        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli
        10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli