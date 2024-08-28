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        Ardahan'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari İstanbul'da yakalandı

        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 22:40 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:40
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        Ardahan'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari İstanbul'da yakalandı
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        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Araştırma ve fiziki takip sonucu H.Y'nin İstanbul'un Şişli ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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