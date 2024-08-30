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        Köylerdeki sondajlı suyun maliyeti güneş enerjisiyle büyük oranda düştü

        GÜNAY NUH - Ardahan'da sondajla su elde edilen köylerdeki elektrik maliyeti, güneş enerjisiyle büyük oranda düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:40
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        Köylerdeki sondajlı suyun maliyeti güneş enerjisiyle büyük oranda düştü
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        GÜNAY NUH - Ardahan'da sondajla su elde edilen köylerdeki elektrik maliyeti, güneş enerjisiyle büyük oranda düştü.

        Kentte sondajla su elde edilen köylerin elektrik maliyetini düşürmek amacıyla Valilik çalışma başlattı.

        Ardahan Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince, geçen yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı şirketi işbirliğinde merkeze bağlı Ortageçit köyünde 6,5 kilometrekare alana, güneş enerji santrali kurulumuna başlandı.

        Hizmete 3 ay önce başlayan santralden elde edilen enerjiyle 10 köyde sondaj kuyusu için harcanan enerjinin yüzde 75'i karşılandı.

        - "Daha önceki enerji maliyeti doğrudan vatandaşa yansıyordu"

        Vali Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, köylerin su ihtiyacını karşılamak için tükettiği enerjide giderleri en aza indirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Bir yıl önce temeli atılan, 3 ay önce de enerji akışı sağlayan sistemin katkısıyla 10 köyün içme suyunu teminindeki giderin yüzde 25'e düştüğünü ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

        "Bölgemizdeki bazı köylerin su ihtiyacı cazibeli oluyor. Cazibeli olan köylerde enerji masrafı söz konusu olmuyor. Bunlara yönelik özel idare olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak cazibeli olmayan bazı köyler ise bu ihtiyacını karşılamak maksadıyla çeşitli tesisler kuruyor. Buralarda suyun temin edilmesi suretiyle enerji maliyeti oluşuyor, bu da doğrudan vatandaşa yansıyordu."

        Ardahan Valisi Çiçek, vatandaşa yansıyan bu konudaki enerji maliyetini düşürmek için çabaladıklarını belirterek bu kapsamda geçen yıl BTC proje ofisi ile bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

        - "Ardahan genelinde bu tarz çalışmaları yapacağız"

        Projeyle 10 köy için güneş enerji santrali kurmaya karar verdiklerini anlatan Çiçek, "Burada yaklaşık 240 kilovatlık bir enerji üretimi söz konusu. Bu sistem için yaklaşık 7,5 milyon lira harcandı. BTC yetkililerine yüzde 60'lık destek için teşekkür ediyorum. Diğer geri kalanı da İl Özel İdaresi ve köylerin katkılarıyla oldu. Bu köylerimiz kaynaktan elde ettikleri su için harcadıkları enerji giderinin yüzde 75'ini kurulan sistem ile elde etmiş oluyorlar. İnşallah Ardahan genelinde bu tarz çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Ortageçit Köyü Muhtarı Yalçın Kavak da sondajla elde edilen su için ciddi enerji giderlerinin olduğunu ifade ederek "Projeyle şu an bize yüzde 75 katkı sunuluyor. Köyler için güzel bir çalışma oldu. Başta Valilik olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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