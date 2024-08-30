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        Ardahan'da ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:06
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        Ardahan'da ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

        Server Canlı (70) idaresindeki ATV, Yeniköy köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü yaralandı, beraberindeki eşi Nezaket Canlı (50) yaşamını yitirdi.

        Yaralı, ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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