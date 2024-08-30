Ardahan'da ATV'nin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ardahan'ın Posof ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Server Canlı (70) idaresindeki ATV, Yeniköy köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü yaralandı, beraberindeki eşi Nezaket Canlı (50) yaşamını yitirdi.
Yaralı, ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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