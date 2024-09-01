Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi

Dolu, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu.

Vatandaşlardan İbrahim Özer, AA muhabirine, gece boyunca sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "Gece dolu yağışı çok şiddetliydi. Dolu, gündüz güneşli havaya rağmen saatlerce yerde kaldı, erimedi." dedi.

Kampüs içinde biriken dolu, bazı yolları kapatırken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşli havaya rağmen erimedi.

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