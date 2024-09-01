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        Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi

        Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşli havaya rağmen erimedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:51
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        Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi
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        Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşli havaya rağmen erimedi.

        İl genelinde akşam başlayan sağanak, gece ve sabaha doğru yerini şiddetli doluya bıraktı.

        Yoğun dolu nedeniyle Ardahan Üniversitesinin kampüs alanı beyaza büründü.

        Kampüs içinde biriken dolu, bazı yolları kapatırken araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.

        Güneşli havaya rağmen dolu, saatlerce yerde kaldı.

        Vatandaşlardan İbrahim Özer, AA muhabirine, gece boyunca sağanak ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "Gece dolu yağışı çok şiddetliydi. Dolu, gündüz güneşli havaya rağmen saatlerce yerde kaldı, erimedi." dedi.

        Dolu, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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