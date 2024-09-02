Ardahan'da uyum haftası için ders zili çaldı

Ardahan'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

Kentte anasınıfı ve birinci sınıflarda uyum eğitimi kapsamında okullara gelen öğrenciler, ilk olarak sınıfları ile tanıştı

Kent merkezindeki 23 Şubat İlkokuluna velileriyle gelen öğrenciler, öğretmenlerince karşılandı.

Öğrenciler sınıflarda hem öğretmen hem de arkadaşlarıyla tanışmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, AA muhabirine, uyum döneminin hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Bugün uyum kapsamında birinci sınıflarımızda 1124 öğrenci, okul öncesinde ise 825 öğrencimiz okula başladı." dedi.