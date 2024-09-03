Veteriner hekimliğin mesleki ve kişisel gelişimi için kitap bastırdı

Ardahan'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Akın Saraçoğlu, veteriner hekimliğin mesleki ve kişisel eğitimlerine destek olmak için kitap çıkarttı.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Saraçoğlu, AA muhabirine, kitabın mesleki eğitime önemli katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirlik ilkesine göre gerçekleştirilmesine müsait bir coğrafya olduğunu belirten Saraçoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi koşulları, günümüz küresel gıda arz ve talep kutuplaşmaları, tarım ve hayvancılığın pozisyonunu, ulusal güvenlik politikalarının önemli bir konusu durumuna getirmiştir. Hayvansal üretim sistematiği içinde birçok unsurların yer aldığı zahmetli, hususi emek gerektiren, bilimin her zaman içerisinde olduğu, gelenek ve miras kavramlarını barındıran insanoğlunun en eski mesleklerinden bir tanesidir." dedi.