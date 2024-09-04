Ardahan Valisi Çiçek, şehit ailesini ziyaret etti
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şehit ailesine ziyarette bulundu.
Çiçek, Atatürk Mahallesi'ndeki şehit Muzaffer Çelik'in annesi Safiye Çelik ve yakınlarını evlerinde ziyaret etti.
Şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çiçek, "Bu vatan için canlarını, kanlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı anneleri, babaları ve aile fertleri bize emanettir. Kahramanlarımızın emanetleriyle sık sık birlikte olacağız. Şehitlerimizi unutmadığımız gibi onların aziz hatıralarını da her zaman için yaşatacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.
Vali Çiçek, çocuklarla tek tek ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.
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