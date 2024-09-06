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        Ardahan'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü

        Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 00:01 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:01
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        Ardahan'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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        Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaatı süren binada çalışma yapan Hüseyin Keskiner (24) asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Keskiner, ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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