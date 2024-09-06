Ardahan'da asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Ardahan'da, çalıştığı inşaat binasında asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaatı süren binada çalışma yapan Hüseyin Keskiner (24) asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Keskiner, ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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