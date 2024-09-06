Ardahan TSO Başkanı Demirci, Gürcistan'da ticaret fuarı için görüşme yaptı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Ahıska kentinde bazı ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Demirci, görüşmeye ilişkin, AA muhabirine, Ardahan ile Ahıska arasında ticaret fuarı yapmayı planladıklarını söyledi.

Söz konusu fuar başta olmak üzere ekonomik ve turizme yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin Ahıska Valiliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Marina Gachechiladze ile İl Genel Meclis Başkanı Dato Lomidze ile bir araya geldik. Burada yaptığımız görüşmelerin ana gündemi, Ardahan ile Ahıska arasında ekonomik ve turizmi geliştirmektir. Ayrıca yapmayı planladığımız ticaret fuarının da tarihi ve teknik ayrıntılarını görüştük. Amacımız Gürcistan ile aramızdaki ilişkileri her yönüyle ileri taşımaktır. Yapmayı planladığımız fuar ise buna ivme kazandıracaktır."