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        Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü

        Ardahan'da etkili olan dolu, Ardanuç kara yolunu beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 08.09.2024 - 22:13
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        Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü
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        Ardahan'da etkili olan dolu, Ardanuç kara yolunu beyaza bürüdü.

        İl genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli doluya bıraktı.

        Yoğun dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 580 rakımlı Bülbülan mevkisi beyaza büründü.

        Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yolda, karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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