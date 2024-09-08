Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu, Ardanuç kara yolunu beyaza bürüdü.
Ardahan'da etkili olan dolu, Ardanuç kara yolunu beyaza bürüdü.
İl genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli doluya bıraktı.
Yoğun dolu nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2 bin 580 rakımlı Bülbülan mevkisi beyaza büründü.
Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yolda, karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.
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