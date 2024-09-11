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        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu

        Ardahan'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:57
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        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
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        Ardahan'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini sise bıraktı.

        Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

        Sabah güneşin doğmasıyla sis etkisini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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