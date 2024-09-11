Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
Ardahan'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan'da yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini sise bıraktı.
Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.
Sabah güneşin doğmasıyla sis etkisini kaybetti.
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