Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de yakalandı
Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.
Ardahan'da, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü Kocaeli'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Araştırma ve fiziki takip sonucu R.K'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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