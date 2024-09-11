Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de yakalandı

Araştırma ve fiziki takip sonucu R.K'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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