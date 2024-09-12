Ardahan'da tescilli kavılca buğdayında hasat dönemi başladı

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), korunup geleceğe aktarılması için başvuru yapılarak Türk Patent ve Marka Kurumundan "Ardahan Kavılca Buğdayı" adıyla alınan coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kavılca buğdayına başta kurumlar olmak üzere üreticilerin ilgisi arttı.

İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

Çiftçilerden Burak Taştan da 20 dönümlük tarlaya ektiği kavılcanın hasadını biçerdöverle başlattı.