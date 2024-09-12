Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tescilli kavılca buğdayında hasat dönemi başladı

        Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da tescilli kavılca buğdayında hasat dönemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayında hasat dönemi başladı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), korunup geleceğe aktarılması için başvuru yapılarak Türk Patent ve Marka Kurumundan "Ardahan Kavılca Buğdayı" adıyla alınan coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kavılca buğdayına başta kurumlar olmak üzere üreticilerin ilgisi arttı.

        İl genelinde 170 üretici yaklaşık 4 bin 350 dekar alanda kavılca ekimi yapıyor.

        Çiftçilerden Burak Taştan da 20 dönümlük tarlaya ektiği kavılcanın hasadını biçerdöverle başlattı.

        Taştan, gazetecilere, geçen yıl da aynı buğdayın ekimini yaptığını söyledi.

        Bu buğdayın ekim alanının her geçen yıl arttığını dile getiren Taştan, "Bütün çiftçiler gibi bugün 13 bin yıllık ata tohumumuzun hasadına başladık. Dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Genetiği değişmemiş, oynanmamış, tescilli kavılca buğdayının ekimini sürdüreceğiz. Sağlıklı bir gıdanın sofralara ulaşması için çalışıyoruz. Her yıl bunu arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Zalewski'de kritik toplantı!
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Bacada firari var! Polisten kaçtı çatıya tırmandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de y...
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de y...
        Tescilli Ardahan çiçek balında 400 tonu aşan rekolte bekleniyor
        Tescilli Ardahan çiçek balında 400 tonu aşan rekolte bekleniyor
        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
        Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
        Serhat Ardahanspor'un hedefi TFF 3. Lig
        Serhat Ardahanspor'un hedefi TFF 3. Lig
        Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü
        Ardahan'da dolu kara yolunu beyaza bürüdü
        Ardahan'da arkeolojik yüzey araştırmaları başlatıldı
        Ardahan'da arkeolojik yüzey araştırmaları başlatıldı