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        Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası firari İstanbul'da yakalandı

        Ardahan'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 22:32 Güncelleme: 12.09.2024 - 22:32
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        Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası firari İstanbul'da yakalandı
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        Ardahan'da uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Araştırma ve fiziki takip sonucu U.Y.K'nın İstanbul'un Sultangazi ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan U.Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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