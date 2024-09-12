Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası firari İstanbul'da yakalandı

Araştırma ve fiziki takip sonucu U.Y.K'nın İstanbul'un Sultangazi ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

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