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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı

        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:01
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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı
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        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Araştırma ve fiziki takip sonucu F.G'nın İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan F.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünce son 3 günde il dışına yönelik yaptığı operasyonlarla, 3 firari hükümlünün yakalanmasını sağladığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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