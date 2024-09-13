Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü

        Ardahan'da dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da dolu etkili oldu.

        İl genelinde görülen sağanak, akşam saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle Hanak ilçesinin Dilekdere köyü beyaza büründü.

        Sürücüler dolu nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Dolu, Ortakent ve Börk köylerinde de etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Beşiktaş taraftarı için deplasman yasağı kalktı!
        Beşiktaş taraftarı için deplasman yasağı kalktı!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da huzurevinin 92 yaşındaki sakini deyişleriyle misafirlerini ağırl...
        Ardahan'da huzurevinin 92 yaşındaki sakini deyişleriyle misafirlerini ağırl...
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı
        Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası firari İstanbul'da...
        Ardahan'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası firari İstanbul'da...
        Ardahan'da tescilli kavılca buğdayında hasat dönemi başladı
        Ardahan'da tescilli kavılca buğdayında hasat dönemi başladı
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de y...
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi Kocaeli'de y...
        Tescilli Ardahan çiçek balında 400 tonu aşan rekolte bekleniyor
        Tescilli Ardahan çiçek balında 400 tonu aşan rekolte bekleniyor