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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Mevlit Kandili mesajı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:47
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Mevlit Kandili mesajı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Mevlit Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, insanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti ve merhametiyle bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyet olarak insanlığın yolunu aydınlattığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen, barış dini İslam'ın elçisi son Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mesajlarını, insanlığa sunduğu değerleri, örnek aile yaşantısını zihnimize ve gönüllerimize yerleştirmek, O'nun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bu mübarek gecede yapacağımız dua ve ibadetlerin sevgili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını layıkıyla anlamak için önemli bir fırsat olacağını ifade ederken. Mevlit Kandili'nin bütün insanlığa rahmet, barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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