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        Ardahan'da hayvancılığa DAP'tan 15 milyon liralık kaynak

        Ardahan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında 15 milyon lira maliyetli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:08
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        Ardahan'da hayvancılığa DAP'tan 15 milyon liralık kaynak
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        Ardahan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında 15 milyon lira maliyetli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.

        Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte hayvancılığın gelişmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye'de hayvan varlığı açısından önemli yere sahip Ardahan'da, "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"nin önemli olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Ardahan'da hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla DAP kaynaklı içme suyu hattı, gölgelik, çoban evleri, kaptaj ve sıvat karşılanması için 15 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Bu proje hem büyük hem de küçükbaş hayvancılığı kapsıyor. Amaç, hayvancılığın daha modern usullerle yapılması. DAP ile yürütülecek çalışmada, 15 milyon lira yatırımla Ardahan ve ilçelere bağlı toplam 9 köyde çalışma yürütülecek."

        Projenin protokolü, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ve DAP yetkilileri arasında imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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