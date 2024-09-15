Ardahan'da hayvancılığa DAP'tan 15 milyon liralık kaynak
Ardahan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında 15 milyon lira maliyetli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.
Ardahan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi arasında 15 milyon lira maliyetli "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" hayata geçirildi.
Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte hayvancılığın gelişmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'de hayvan varlığı açısından önemli yere sahip Ardahan'da, "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"nin önemli olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Ardahan'da hayvancılığın gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla DAP kaynaklı içme suyu hattı, gölgelik, çoban evleri, kaptaj ve sıvat karşılanması için 15 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Bu proje hem büyük hem de küçükbaş hayvancılığı kapsıyor. Amaç, hayvancılığın daha modern usullerle yapılması. DAP ile yürütülecek çalışmada, 15 milyon lira yatırımla Ardahan ve ilçelere bağlı toplam 9 köyde çalışma yürütülecek."
Projenin protokolü, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ve DAP yetkilileri arasında imzalandı.
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