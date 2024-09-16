Ardahan'da kaybolan 92 hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi

İhbarları titizlikle takip ve incelemeye alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri, 92 büyük ve küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu.

Kentte bazı vatandaşlar, son 15 günde büyük ve küçükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Ardahan'da, çalınan ve kaybolan 92 büyük ile küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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