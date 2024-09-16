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        Ardahan'da kaybolan 92 hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi

        Ardahan'da, çalınan ve kaybolan 92 büyük ile küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:18
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        Ardahan'da kaybolan 92 hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi
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        Ardahan'da, çalınan ve kaybolan 92 büyük ile küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Kentte bazı vatandaşlar, son 15 günde büyük ve küçükbaş hayvanlarının ahırlardan çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

        İhbarları titizlikle takip ve incelemeye alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekipleri, 92 büyük ve küçükbaş hayvanı drone desteğiyle buldu.

        Bulunan 92 hayvan sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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