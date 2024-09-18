Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 6 dereceye düştü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sis etkili oldu, bitkilerde kırağı oluştu.

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