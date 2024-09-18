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        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu

        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:18
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        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu
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        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Ardahan merkezinde gece etkili olan soğuk hava, ilerleyen saatlerde yerini sise bıraktı.

        Sis, özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

        Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu.

        Kentin tamamını kaplayan sis bir süre etkisini sürdürdü.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de sis etkili oldu, bitkilerde kırağı oluştu.

        Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığı gece 6 dereceye düştü.

        Sabah saatlerinde Hançerli düzü mevkisinde de sis oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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