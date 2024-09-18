Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

        Ardahan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, İnönü İlkokulunda düzenlenen programda, Toplum Destekli Polis Büro Amirliği görevlilerince madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin sunum yapıldı.

        Burada konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bağımlılığın dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusunda anne-babalara sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bağımlılıkla mücadele konusunda devletimiz her türlü tedbiri alıyor ve önleyici çalışmalar yapıyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, merhametli, karar alan, vicdanlı, 'hayır' demeyi bilen, vatanına ve milletine bağlı çocuklar yetiştirme gayretindeyiz. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıkla karşılaşma ihtimali en aza indirmiş olacağız. Proje Ardahan'da başarılı uygulanıyor, olumlu da sonuçlar alıyoruz. Projenin hedef kitlesi olan annelerden bu projeleri sahiplenmelerini ve projenin geliştirilmesi yönünde katılımcı olmalarını istiyoruz."

        Programa, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği

        Benzer Haberler

        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu
        Ardahan ve Kars'ta yoğun sis etkili oldu
        Ardahan'da kaybolan 92 hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi
        Ardahan'da kaybolan 92 hayvan bulunarak sahiplerine teslim edildi
        Ardahan Valisi Çiçek, atla çıktığı tarihi tabyada inceleme yaptı
        Ardahan Valisi Çiçek, atla çıktığı tarihi tabyada inceleme yaptı
        Ardahan'da hayvancılığa DAP'tan 15 milyon liralık kaynak
        Ardahan'da hayvancılığa DAP'tan 15 milyon liralık kaynak
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Mevlit Kandili mesajı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Mevlit Kandili mesajı
        Ardahan'da etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü
        Ardahan'da etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü