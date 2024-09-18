Ardahan'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi

Ardahan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, İnönü İlkokulunda düzenlenen programda, Toplum Destekli Polis Büro Amirliği görevlilerince madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin sunum yapıldı.

Burada konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bağımlılığın dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusunda anne-babalara sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele konusunda devletimiz her türlü tedbiri alıyor ve önleyici çalışmalar yapıyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, merhametli, karar alan, vicdanlı, 'hayır' demeyi bilen, vatanına ve milletine bağlı çocuklar yetiştirme gayretindeyiz. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıkla karşılaşma ihtimali en aza indirmiş olacağız. Proje Ardahan'da başarılı uygulanıyor, olumlu da sonuçlar alıyoruz. Projenin hedef kitlesi olan annelerden bu projeleri sahiplenmelerini ve projenin geliştirilmesi yönünde katılımcı olmalarını istiyoruz."