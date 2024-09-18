Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

Burada gerekli kontrolleri yapılan kızıl şahin, tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Ekipler, yaralı şahini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Çıldır ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yaralı ve bitkin bulduğu kızıl şahini koruma altına aldı.

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