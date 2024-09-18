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        Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek

        Ardahan'da jandarma ekiplerince kırsalda yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:22
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        Ardahan'da jandarmanın arazide bulduğu yaralı şahin tedavi edilecek
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        Ardahan'da jandarma ekiplerince kırsalda yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Çıldır ilçesinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yaralı ve bitkin bulduğu kızıl şahini koruma altına aldı.

        Ekipler, yaralı şahini Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Burada gerekli kontrolleri yapılan kızıl şahin, tedavisi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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