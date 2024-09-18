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        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı

        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü İzmir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:02
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        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı
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        Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü İzmir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte "cinsel saldırı" suçundan hakkında 24 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Araştırma ve fiziki takip sonucu A.İ'nin İzmir'de olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan A.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, il dışındaki firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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