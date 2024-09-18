Ardahan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı
Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü İzmir'de yakalandı.
Ardahan'da hakkında kesinleşmiş 24 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü İzmir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte "cinsel saldırı" suçundan hakkında 24 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Araştırma ve fiziki takip sonucu A.İ'nin İzmir'de olduğunu belirleyen ekipler, bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan A.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, il dışındaki firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.
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