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        Ardahan, Kars ile Tunceli'de gaziler ve şehit aileleri yemekte buluştu

        Ardahan, Kars ile Tunceli'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:32
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        Ardahan, Kars ile Tunceli'de gaziler ve şehit aileleri yemekte buluştu
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        Ardahan, Kars ile Tunceli'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenlendi.

        Ardahan'da, Kura Nehri kıyısındaki bir tesiste düzenlenen etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, gaziler ile şehit yakınları katıldı.

        Vali Çiçek ve eşi, misafirlerle yakından ilgilendi.

        Burada konuşan Vali Çiçek, bugün şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verildiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "O günden bu güne kadar kıymetli ve kahraman gazilerimiz için bugünümüzü kutluyoruz. Manevi kıymeti çok değerli gazilik unvanının. Bu şerefli unvana sahip olan bütün gazilerimizi kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Onlara minnettarız. Biz bir aileyiz. Keza şehit ailelerimiz de öyle. Ardahan'da çok güzel dernek çalışması yürütüyorlar. Bizlerle irtibattalar. Başta şehitlerimiz olmak üzere, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık diliyorum. Her zaman sizin hizmetinizdeyiz."

        Program, yapılan dua ile sona erdi.

        - Kars

        Kars'ta da Valilik ev sahipliliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kars Polisevi'nde düzenlenen yemek programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

        Devletin, gazi ve şehit ailelerine gerekli desteği verdiğini ifade eden Polat, "Sadece maddi anlamda değil bizler de sizlerin bir evladı, kardeşi olarak her daim yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu millete ve devlete emanetsiniz, Allah'a şükür emanete sahip çıkılmasını bilen bir iman ve inançla yetiştirildik. Rabbim bizi bu iman ve inançtan ayırmasın. Bizler de çocuklarımızı bu iman ve inançla yetiştireceğiz." diye konuştu.

        Programa, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, gaziler, şehit yakınları ile daire amirleri katıldı.

        - Tunceli

        Tunceli'de de gaziler onuruna Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi'nde yemek programı düzenlendi.

        Burada şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, talep ve sorunları dinledi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve bazı kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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