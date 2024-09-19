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        Ardahan'da bitkin bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Ardahan'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:46
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        Ardahan'da bitkin bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
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        Ardahan'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Lehimli köyünde bitkin haldeki kızıl şahini fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Kuş, gerekli kontroller ve tedavinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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