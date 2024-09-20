AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ardahan'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkan ne dedi, 'Bunlar mülteci balık.' Aklınca dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan Şen, 2028 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

Ardahan'ın kişi başına yatırımda Türkiye'de ikinci il olduğunu anlatan Şen, bütün il ve ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

"Benim formülüm, 2028 için ne yapıyoruz? Her günümü böyle planlayıp, böyle çalışmak istiyorum. Her haftamı, ayımı ve yılımı böyle planlamam gerek. Planladıklarımızın yüzde 80'ini yaptık, yüzde 20'yi neden yapmadık soracağız. Hepsini yapsak bile 'Daha güzeli nasıl olabilirdi?' diyeceğiz. Bu şekilde çalışmak teşkilat için çok önemli. Seçime 6 ay kalmış gibi. Seçim 2028'de, biz ne yapıyoruz, boş bırakmıyoruz. Ama biz AK Parti'yiz, farkımız budur. AK Parti durmaz, bakar sorunu görür, gider onu çözer. AK Parti evinde değil, sürekli sokaktadır. Birinin çayını içer, başka gün birine çay ısmarlar."

Daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

Dünyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözüne baktığını, bunun Türkiye için şans olduğunu dile getiren Şen, parti olarak Erdoğan liderliğinde tüm sorunları bitirmek için yola çıktıklarını anlattı.

AK Parti'nin derdinin bulunduğunu söyleyen Şen, "AK Parti'nin tam bağımsız büyük Türkiye derdi var. Onun için sorunu ötelemez yapar. 'Ben yoruldum, biraz oturayım.' Bunu yapmaz, dinlenmez, çünkü Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız öyle çalışıyor. Onun adamları da öyle çalışır." dedi.