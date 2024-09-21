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        Ardahan'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:15
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        Ardahan'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, güney çevre yolunda yaptığı çalışmada, 2 ticari araç içinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Üzerlerinde sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu göçmenlerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Organizatör olduğu ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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