Ardahan'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, güney çevre yolunda yaptığı çalışmada, 2 ticari araç içinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Üzerlerinde sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu göçmenlerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Organizatör olduğu ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
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