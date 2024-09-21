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        Ardahan'da polis bitkin kedi yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi

        Ardahan'da polis ekiplerince bitkin halde bulunan kedi yavrusu, tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:08
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        Ardahan'da polis bitkin kedi yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi
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        Ardahan'da polis ekiplerince bitkin halde bulunan kedi yavrusu, tedavi edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Karagöl Mahallesi'nde bitkin bulduğu kedi yavrusunu koruma altına aldı.

        Ekipler, kediyi özel bir veterinerlik kliniğine götürdü.

        Burada kontrolleri yapılan kedinin, bir süre tedavisi devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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