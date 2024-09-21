Ardahan'da polis bitkin kedi yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi
Ardahan'da polis ekiplerince bitkin halde bulunan kedi yavrusu, tedavi edildi.
Ardahan'da polis ekiplerince bitkin halde bulunan kedi yavrusu, tedavi edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Karagöl Mahallesi'nde bitkin bulduğu kedi yavrusunu koruma altına aldı.
Ekipler, kediyi özel bir veterinerlik kliniğine götürdü.
Burada kontrolleri yapılan kedinin, bir süre tedavisi devam edecek.
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