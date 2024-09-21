Ardahan'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Çıldır-Aşık Şenlik kara yolu Aşık Şenlik Tüneli yol ayrımında, sürücüleri öğrenilemeyen 34 TA 0373 ve 28 ACM 171 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.