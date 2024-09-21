GÜNCELLEME - Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Çıldır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralıya AFAD ekibi müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.