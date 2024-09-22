Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da doğa turizmine yürüyüşle dikkati çektiler

        Ardahan'da doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da doğa turizmine yürüyüşle dikkati çektiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in de katıldığı yürüyüş, Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde başladı.

        Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen yürüyüş, Çambeli ve Yurtbekler köyleri arasında 4,5 kilometrelik alanda tamamlandı.

        Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün, "tabiat turizmi etkinlikleri" kapsamında düzenlendiğini söyledi.

        Ardahan'ın kış turizminde olduğu gibi yaz turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bugünkü etkinliğimiz de bu amaçla yapıldı, kentimizin doğal güzelliklerini tanımak adına önemli bir fırsat. Kırsal turizmin bir parçası olan doğa yürüyüşü etkinliği konusunda farkındalık oluşturmak için buluştuk. İlimizin her noktası ayrı bir güzelliği barındırıyor. Gerek coğrafi yapısı gerek doğal güzellikleri ile güzide ilçemiz Posof'ta yeşilin her tonunu bu mevsimde görmemiz mümkün."

        Çiçek, yeşil doğayı seven ve merak edenleri Ardahan'a davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 ki...
        GÜNCELLEME - Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 ki...
        Ardahan'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Ardahan'da trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Ardahan'da polis bitkin kedi yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi
        Ardahan'da polis bitkin kedi yavrusunu veterinerde tedavi ettirdi
        Ardahan'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ardahan'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ardahan'da konuştu:
        Ardahan'da gaziler sporda hünerlerini sergiledi
        Ardahan'da gaziler sporda hünerlerini sergiledi