Ardahan'da hayvan hırsızlığını önlemek amacıyla ağıl ve barınaklara kamera zorunluluğu getirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte hayvan hırsızlığını önlemek amacıyla barınak ve ağıllara kamera takılması zorunluluğu getirdiklerini söyledi.

Türkiye'de özellikle büyükbaş açısından önemli yere sahip Ardahan'da, Valilik tarafından hayvan hırsızlığının önlenebilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki hayvanların çalınmaması için güvenlik güçlerinin 7/24 esasıyla çalıştığını belirtti.

Buna rağmen hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almakta yetersiz kalmaları nedeniyle hayvan hırsızlığının yaşanmaya devam ettiğini anlatan Çiçek, "Çalışmamız 100 ve üzeri küçükbaş ile 10 ve üzeri büyükbaş hayvan barındıran yerleri kapsıyor. Jandarma ekipleri, hayvan üreticilerini ziyaret ederek, güvenlik kamerası takılması zorunluluğu konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Ardahan'da 13 bin 87 kayıtlı işletmede 329 bin 908 büyükbaş, 1145 işletmede ise 178 bin 86 küçükbaş hayvan bulunuyor. Yaşamlarını hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdüren vatandaşların büyük zorluklarla sahip oldukları hayvanların çalınmasını istemeyiz." diye konuştu.

Çiçek, hayvan çalınmasının aile ve ülke ekonomisine zarar verdiğini dile getirerek, "Hayvancılık sektörünün bu nedenle baltalanmasını önlemiş olacağız. Bu durum hayvan hırsızlığı ile müşterek bir mücadele gerektirdiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Güvenlik kameraları suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve dillendirilebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. İnsanın gözünün atlayabileceği bir detay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabilmektedir. Güvenlik kameralarının suçun belirlenmesindeki öneminin yanında, suçun oluşmasını engelleyici etkisi de mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.