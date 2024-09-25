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        Ardahan'da 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı

        Ardahan'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:43
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        Ardahan'da 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
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        Ardahan'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Göle ilçesinde yol kontrol çalışmasında durdurdukları bir araçta 7 düzensiz göçmen yakaladı.

        Üstlerinden sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Y. ve B.E. hakkında ise işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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