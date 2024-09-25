Ardahan'da 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
Ardahan'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.
Ardahan'da Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Göle ilçesinde yol kontrol çalışmasında durdurdukları bir araçta 7 düzensiz göçmen yakaladı.
Üstlerinden sahte İran pasaportu çıkan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla M.Y. ve B.E. hakkında ise işlem başlatıldı.
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