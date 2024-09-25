Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

Bakanlığa bağlı kurum müdürleri ve personelin de hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamını ileten Tarıkdaroğlu, serhat şehri Ardahan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Hayrettin Çiçek ile bir süre görüştü.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Tarıkdaroğlu, ilk olarak Ardahan Valiliğine geçti.

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