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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:41
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.

        Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Tarıkdaroğlu, ilk olarak Ardahan Valiliğine geçti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Hayrettin Çiçek ile bir süre görüştü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamını ileten Tarıkdaroğlu, serhat şehri Ardahan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Vali Hayrettin Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bakanlığa bağlı kurum müdürleri ve personelin de hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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