Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'e makamında ziyarette bulundu.
Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Tarıkdaroğlu, ilk olarak Ardahan Valiliğine geçti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, Vali Hayrettin Çiçek ile bir süre görüştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamını ileten Tarıkdaroğlu, serhat şehri Ardahan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Vali Hayrettin Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakanlığa bağlı kurum müdürleri ve personelin de hazır bulunduğu ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.
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