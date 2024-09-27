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        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı

        Ardahan'da su deposunda tahliye işlemi sırasında karbonmonoksitten zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:49
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        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
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        Ardahan'da su deposunda tahliye işlemi sırasında karbonmonoksitten zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Göle İlçesine bağlı Budaklı köyünde Dursun Köker (58), köyün su deposunda su tahliye işlemi yaparken, tahliye cihazının gazından etkilendi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine Köker, köy korucuları tarafından depodan çıkarıldı.

        Olay yerine, Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karbonmonoksitten zehirlenen ve bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köker, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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