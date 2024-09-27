Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
Ardahan'da su deposunda tahliye işlemi sırasında karbonmonoksitten zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ardahan'da su deposunda tahliye işlemi sırasında karbonmonoksitten zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Göle İlçesine bağlı Budaklı köyünde Dursun Köker (58), köyün su deposunda su tahliye işlemi yaparken, tahliye cihazının gazından etkilendi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Köker, köy korucuları tarafından depodan çıkarıldı.
Olay yerine, Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlenen ve bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köker, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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