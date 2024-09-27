Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı

Karbonmonoksitten zehirlenen ve bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köker, Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine, Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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