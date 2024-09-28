Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Polise mukavemet gösteren ve bir polisi burnundan yaralayan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Ekipler, otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapmak istedikleri sırada sürücü Ş.C. aniden aracıyla hareket ederek uygulama noktasından kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan uygulamalar kapsamında farları yanmayan bir otomobil durduruldu.

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