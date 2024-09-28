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        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı

        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve polise mukavemet göstererek yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 21:17
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        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve polise mukavemet göstererek yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan uygulamalar kapsamında farları yanmayan bir otomobil durduruldu.

        Ekipler, otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapmak istedikleri sırada sürücü Ş.C. aniden aracıyla hareket ederek uygulama noktasından kaçtı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kısa süren kovalamaca sonrası İnönü Mahallesi'nde durduruldu.

        Polise mukavemet gösteren ve bir polisi burnundan yaralayan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "alkollü araç kullanmak" ve "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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