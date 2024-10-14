Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu, tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adraslerde 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

        Ekiplerce yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Kamuda servis hizmeti devam edecek
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        Güney Kore'den Kuzey'e: Yolları patlatabilirler
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        3 kişiyi öldürmüştü! Torun katliamının nedeni!
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        Emekli aylığı düşüşünde telafi hesabı
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti
        Ardahan'da üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti
        Ardahan'da kekik üretimiyle tarımsal çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor
        Ardahan'da kekik üretimiyle tarımsal çeşitliliğin arttırılması hedefleniyor
        Posoflu üniversite mezunu Yeşim, hayvancılıkta köyüne örnek olmak istiyor
        Posoflu üniversite mezunu Yeşim, hayvancılıkta köyüne örnek olmak istiyor
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda inceleme yap...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda inceleme yap...
        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu 2 şahin tedavi altına alındı
        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu 2 şahin tedavi altına alındı
        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı