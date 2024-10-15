Ardahan'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ardahan'da otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Eskibeyrehatun mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 75 BE 018 plakalı otomobil, hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı, aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvandan ikisi telef oldu.

Sürücü ve diğer yaralı kaza yerine gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardahan Valiliği, konuyla ilişkin açıklama yaparak sürü sahiplerinin tedbirli olmalarını istedi.