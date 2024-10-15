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        Ardahan'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Ardahan'da otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:51
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        Ardahan'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Ardahan'da otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Eskibeyrehatun mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 75 BE 018 plakalı otomobil, hayvan sürüsüne çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı, aracın çarptığı 7 büyükbaş hayvandan ikisi telef oldu.

        Sürücü ve diğer yaralı kaza yerine gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ardahan Valiliği, konuyla ilişkin açıklama yaparak sürü sahiplerinin tedbirli olmalarını istedi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kıymetli vatandaşlarımız, kara yolu üzerinde ve yakınında başıboş bırakılan hayvanlar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Ölümlü veya yaralamalı kazalara sebebiyet verdiğinden sürücülerin ve hayvanlarımızın can güvenliği için hayvanlarımız özellikle kara yolu üzerinde veya yakınında başıboş bırakılmamalıdır. Özellikle akşam saatlerinde görünür olmak için çobanların el feneri, reflektörlü yelek kullanmaları, trafik kazalarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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