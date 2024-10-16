Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, TANAP'ın kompresör ve ölçüm istasyonunu inceledi

Vali Çiçek'e, Vali Yardımcısı Semih Cembekli ve Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram eşlik etti.

Hattın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan önemli enerji hatlarından olduğunu belirten Çiçek, "Azerbaycan doğal gazının Avrupa pazarına güvenli şekilde temin edilmesini sağlayan proje, Yunanistan'a İpsala sınırında TAP'a bağlanmakta ve Güney Gaz Koridorunun temelini oluşturmaktadır." dedi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin Azerbaycan doğal gazını taşıdığını söyledi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Damal ilçesindeki kompresör ve ölçüm istasyonunu ziyaret etti.

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