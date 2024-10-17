Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapımına başlanan tır parkıyla araç yoğunluğu önlenecek

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Türkgözü Gümrük Kapısı için yapımına başlanan tır parkıyla, sınır geçişlerindeki araç yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vali Hayrettin Çiçek, İl Özel İdaresince Damal ilçesinde Türkgözü-Posof-Damal kara yolu üzerinde tır parkı yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, tır parkıyla Türkgözü Gümrük Kapısı'nda belirli aralıklarla oluşan yoğunluğun giderileceğini belirterek, "Tır parkının faaliyete girmesiyle Türkgözü Gümrük Kapısı'nı kullanan tır sürücüleri daha konforlu konaklama ve dinlenme imkanına sahip olacaklar. Sürücüler, özel ihtiyaçlarını giderme ve dinlenme fırsatı bulacak. Ayrıca kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları sırasında da sürücülere konaklama hizmeti sunulmuş olacak. Önümüz kış, dolayısıyla çalışmalar hassasiyetle sürüyor." ifadelerini kullandı.